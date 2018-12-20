



Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною У Кривому Розі 28-річна жінка взяла на руки чотирирічного сина та вистрибнула з десятого поверху висотки. Вижити шансів не було. Мешканці будинку шоковані. Кажуть — самогубцю вперше бачать. Хто вона, звідки та чому вирішила забрати на той світ ще й своє маленьке дитя?Їй було 28. Малюку усього чотири. Але вранці вона взяла його на руки, піднялась на десятий поверх висотки і стрибнула униз — з тридцяти мертвої висоти. Шансів вижити у матері з дитиною — не було жодних. Місцеві налякані моторошним видовищем під вікнами. Кажуть — загиблу ніколи не бачили. Хто вона та чому вирішила покінчити з життям саме тут — навіть гадки не мають. В поліції особу жінки вже встановили. Слідчі розглядають одразу кілька версій трагедії. Провадження відкрили за двома статтями — самогубство та вбивство. Тіла загиблих відправили на експертизу. Відомо, що, як мінімум останній рік, жінка із маленьким сином жила сама. Чоловік наразі на заробітках, за кордоном. Нині з ним намагаються зв’язатись поліцейські. Тож, що саме стало приводом для фатального кроку і фактично вбивства власної дитини — наразі залишається загадкою.

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