



Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді Четвертий рік поспіль рідні сорока дев’яти загиблих в літаку Іл-76 над Луганськом намагаються домогтися покарання винних в трагедії. Фактично одразу підозру оголосили генерал-майору Віктору Назарову, одному з керівників антитерористичної операції. Півтора року судових засідань — і вирок. Сім років за ґратами. Та провини Назаров не визнає. Чергове засідання у справі генерал-майора Назарова відбулося сьогодні. Задовго до початку перед судовою залою збираються люди. Майже всі — родичі загиблих військових в літаку ІЛ-76. Вже три роки поспіль вони постійно їздять на засідання — тепер вже в апеляційний суд. У матерів загиблих немає жодних сумнівів у тому, хто має понести відповідальність за трагедію. Віктор Назаров своєї провини не визнає. Й сідати за ґрати на сім років, як вирішив суд першої інстанції, не поспішає. Саме тому й подав апеляційну скаргу. На думку генерал-майора, його просто зробили крайнім. Винуватців трагедії, запевняє, значно більше. Сьогодні скаргу Назарова почали розглядати наново, адже через перейменування апеляційного суду з Дніпропетровського в Дніпровський змінили колегію суддів — того вимагає закон. Засідання тривало понад чотири години. Половина часу пішла на те, аби головуюча суддя ознайомила присутніх зі змістом апеляції. Та нічого нового ніхто не почув, каже адвокат потерпілих. Всі аргументи захист обвинувачуваного використовував і в першій інстанції. В ході судового засідання, Віктор Назаров та його адвокат заявили клопотання щодо дослідження доказів. Тож засідання знову перенесли. На тридцять перше січня. Півтора року в обвинувачення пішло на те, щоб довести вину Віктора Назарова у службовій недбалості, яка призвела до краху Іл-76 в небі над Луганським аеропортом. Скільки ж тепер триватимуть апеляційні засідання — наразі жодних прогнозів.

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