



У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники. Це школа на дванадцятому кварталі. З року в рік опалювальний сезон тут більше схожий на іспит з виживання. Що казати — коли у половині коридорів закладу просто відсутні батареї! А ті що є — ледь теплі. Зранку температура у класах не підіймається вище одинадцяти градусів! Єдиний вихід — обігрівачі. Прогріти приміщення вдається лише до другого уроку. На термометр у класі 14 градусів й це з ввімкненими обігрівачами. Батьки обурені! Кажуть, діти постійно хворіють і навіть не встигають одужувати через низьку температуру у класах. Останній місяць кількість учнів, які відвідують школу — зменшилась на третину Причина холоднечі вже відома як батькам, так і керівництву школи. Як виявилось, головна проблема у застарілій системі опалення школи. Директорка щосили кутається у хутряний шалик. Вона каже: листи про допомогу у міськраді ігнорують. А порушувати закон та скасовувати уроки — не можна. Батьки вже створили петицію у підтримку реконструкції опалювальної системи у школі. За три дні вона набрала півтори сотні підписів. У міськраді ситуацію не коментують. Мовляв, не за горами зимові канікули, тож терпіти недовго. Але ж критичне навантаження електромереж може будь-якої миті привести до пожежі… Батькам повідомили: реконструюватимуть тепломережі лише у наступному році. У цьому грошей на відновлення тепла не знайшли.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



