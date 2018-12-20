11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

Розбудова національної церкви має відбуватися мирно Розбудова національної церкви має відбуватися мирно

20 декабря 2018 18:07

Лише провокатор закликатиме до захватів чи насильства, — зазначив керуючий Дніпропетровською єпархією владика Симеон.
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У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.

Це школа на дванадцятому кварталі. З року в рік опалювальний сезон тут більше схожий на іспит з виживання. Що казати — коли у половині коридорів закладу просто відсутні батареї! А ті що є — ледь теплі. Зранку температура у класах не підіймається вище одинадцяти градусів! Єдиний вихід — обігрівачі. Прогріти приміщення вдається лише до другого уроку. На термометр у класі 14 градусів й це з ввімкненими обігрівачами. Батьки обурені! Кажуть, діти постійно хворіють і навіть не встигають одужувати через низьку температуру у класах. Останній місяць кількість учнів, які відвідують школу — зменшилась на третину Причина холоднечі вже відома як батькам, так і керівництву школи. Як виявилось, головна проблема у застарілій системі опалення школи. Директорка щосили кутається у хутряний шалик. Вона каже: листи про допомогу у міськраді ігнорують. А порушувати закон та скасовувати уроки — не можна. Батьки вже створили петицію у підтримку реконструкції опалювальної системи у школі. За три дні вона набрала півтори сотні підписів. У міськраді ситуацію не коментують. Мовляв, не за горами зимові канікули, тож терпіти недовго. Але ж критичне навантаження електромереж може будь-якої миті привести до пожежі… Батькам повідомили: реконструюватимуть тепломережі лише у наступному році. У цьому грошей на відновлення тепла не знайшли.

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