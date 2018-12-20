11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:04Незвичний урок фізкультури пройшов у школі № 52
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Розбудова національної церкви має відбуватися мирно

20 декабря 2018 18:07

Лише провокатор закликатиме до захватів чи насильства, — зазначив керуючий Дніпропетровською єпархією владика Симеон.

Що таке помісна церква, які завдання вона перед собою ставить у Дніпрі та чи багато священиків з Московського патріархату хочуть до неї приєднатися. Про таке говорив керуючий Дніпропетровською єпархією єпископ Симеон. Він зазначив, що для церкви розпочинається нове життя. І хоча становлення забере певний час, відбуватиметься все виключно мирним шляхом. Помісна — то означає по місту свого знаходження. Національна церква ж віднині просто — Українська православна. Власне, назва буде змінена після шостого січня, коли очікується отримання Томосу. Керуючий Дніпропетровською єпархією зазначає, що вже зараз до нього багато звернень від священиків та парафіян, які хочуть приєднатися до становлення національної релігійної громади. Українська Православна церква відкрита для кожного — зазначив владика Симеон. Запрошують й духівництво Російської церкви. Розбудова національної церкви має відбуватися мирно та спокійно. Лише провокатор закликатиме до захватів, чи насильства — зазначив керуючий Дніпропетровською єпархією. Також він відкинув усі плітки про необхідність перехрещуватися тим людям, які від московської церкви захочуть прийти до української.

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