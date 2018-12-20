



Розбудова національної церкви має відбуватися мирно Лише провокатор закликатиме до захватів чи насильства, — зазначив керуючий Дніпропетровською єпархією владика Симеон. Що таке помісна церква, які завдання вона перед собою ставить у Дніпрі та чи багато священиків з Московського патріархату хочуть до неї приєднатися. Про таке говорив керуючий Дніпропетровською єпархією єпископ Симеон. Він зазначив, що для церкви розпочинається нове життя. І хоча становлення забере певний час, відбуватиметься все виключно мирним шляхом. Помісна — то означає по місту свого знаходження. Національна церква ж віднині просто — Українська православна. Власне, назва буде змінена після шостого січня, коли очікується отримання Томосу. Керуючий Дніпропетровською єпархією зазначає, що вже зараз до нього багато звернень від священиків та парафіян, які хочуть приєднатися до становлення національної релігійної громади. Українська Православна церква відкрита для кожного — зазначив владика Симеон. Запрошують й духівництво Російської церкви. Розбудова національної церкви має відбуватися мирно та спокійно. Лише провокатор закликатиме до захватів, чи насильства — зазначив керуючий Дніпропетровською єпархією. Також він відкинув усі плітки про необхідність перехрещуватися тим людям, які від московської церкви захочуть прийти до української.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



