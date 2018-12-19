



Незвичний урок фізкультури пройшов у школі № 52 Учні зіграли в сидячий волейбол з паралімпійцями. На меті було пояснити дітям, що всі люди мають рівні можливості у занятті спортом. Донині інклюзивні уроки фізкультури в школах Дніпра ніколи не проводили. Сьогодні перший. Для заняття обрали волейбол сидячи не випадково. Це офіційний паралімпійський вид спорту, в якому всі мають рівні можливості. В занятті взяли участь школярі різного віку. Молодші — як глядачі та вболівальники. Старші — як учасники товариського матчу. Спершу кілька тренувальних ударів. Грати в сидячий волейбол, виявилося, анітрохи не легше ніж у класичний. Після — розподіл по командах. Порівну. В обох — і школярі і спортсмени. Тридцять хвилин і гра завершена. Як і належить, перемогла дружба. Емоцій від матчу в дітей ціла купа. Розповідають: грали з задоволенням. У п’ятдесят другій школі Дніпра навчаються сім дітей за інклюзивною програмою, каже директорка закладу. Тож без вагань підтримала проведення незвичного уроку фізкультури. Є навіть плани включити подібні уроки в освітню програму школи.

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