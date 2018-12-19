11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Незвичний урок фізкультури пройшов у школі № 52

19 декабря 2018 18:04

Учні зіграли в сидячий волейбол з паралімпійцями. На меті було пояснити дітям, що всі люди мають рівні можливості у занятті спортом.  Донині інклюзивні уроки фізкультури в школах Дніпра ніколи не проводили. Сьогодні перший. Для заняття обрали волейбол сидячи не випадково. Це офіційний паралімпійський вид спорту, в якому всі мають рівні можливості. В занятті взяли участь школярі різного віку. Молодші — як глядачі та вболівальники. Старші — як учасники товариського матчу. Спершу кілька тренувальних ударів. Грати в сидячий волейбол, виявилося, анітрохи не легше ніж у класичний. Після — розподіл по командах. Порівну. В обох — і школярі і спортсмени. Тридцять хвилин і гра завершена. Як і належить, перемогла дружба. Емоцій від матчу в дітей ціла купа. Розповідають: грали з задоволенням. У п’ятдесят другій школі Дніпра навчаються сім дітей за інклюзивною програмою, каже директорка закладу. Тож без вагань підтримала проведення незвичного уроку фізкультури. Є навіть плани включити подібні уроки в освітню програму школи.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -2 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -3 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.61
 RUB   0.41
 USD   27.58
20:00Моя правда
20:50Анекдоты по-украински
21:15Oscar time
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+