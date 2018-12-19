11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
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«Заради них»

19 декабря 2018 17:52

Це назва альманаху, присвяченого ветеранам АТО. Збірка виходить вдруге.  Цього разу незмінним залишився розділ «Ветеран ветерану». А от інші змінили — розказали про спортивні вподобання героїв та їхні професії. Окрему главу присвятили загиблим бійцям та їхнім родинам. П’ять розділів. В кожному по п’ять героїв. Віталій став учасником фотосесії «Ветеран ветерану». Його партнер — дев’яносторічний ветеран, воїн УПА. Й досі перебуває під враженням. Каже, то для нього велика честь. Олег Чистопольцев — доброволець першої хвилі мобілізації. Бойовий шлях пройшов у полку спецпризначення «Дніпро-1». В альманасі став учасником розділу про спорт. Адже сам є прихильником здорового способу життя. Вважає, історії альманаху — приклад для тих, хто повертається з війни. Людмила зі сльозами на очах дякує за таку збірку. Її чоловік — Юрій Голополосов. Він загинув у 2014 на Донеччині, рятуючи поранених побратимів. Служив у 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді. Незмінний фотограф проекту «Заради них» Ігор Співак. Каже, працювати було цікаво насамперед через те, що всі — унікальні особистості. Цікавим вийшов розділ, присвячений професіям героїв. Вони — різні, але їх об’єднали події на сході України. Альманах «Заради них» вийшов тиражем двісті п’ятдесят екземплярів. Його отримали всі учасники проекту. А також збірка потрапить в школи, громадські організації, бібліотеки та музей АТО.

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