



«Заради них» Це назва альманаху, присвяченого ветеранам АТО. Збірка виходить вдруге. Цього разу незмінним залишився розділ «Ветеран ветерану». А от інші змінили — розказали про спортивні вподобання героїв та їхні професії. Окрему главу присвятили загиблим бійцям та їхнім родинам. П’ять розділів. В кожному по п’ять героїв. Віталій став учасником фотосесії «Ветеран ветерану». Його партнер — дев’яносторічний ветеран, воїн УПА. Й досі перебуває під враженням. Каже, то для нього велика честь. Олег Чистопольцев — доброволець першої хвилі мобілізації. Бойовий шлях пройшов у полку спецпризначення «Дніпро-1». В альманасі став учасником розділу про спорт. Адже сам є прихильником здорового способу життя. Вважає, історії альманаху — приклад для тих, хто повертається з війни. Людмила зі сльозами на очах дякує за таку збірку. Її чоловік — Юрій Голополосов. Він загинув у 2014 на Донеччині, рятуючи поранених побратимів. Служив у 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді. Незмінний фотограф проекту «Заради них» Ігор Співак. Каже, працювати було цікаво насамперед через те, що всі — унікальні особистості. Цікавим вийшов розділ, присвячений професіям героїв. Вони — різні, але їх об’єднали події на сході України. Альманах «Заради них» вийшов тиражем двісті п’ятдесят екземплярів. Його отримали всі учасники проекту. А також збірка потрапить в школи, громадські організації, бібліотеки та музей АТО.

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