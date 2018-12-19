



11-й канал продовжує благодійну акцію у рамках проекту «Даруй добро» Дарувати добро — легко. Потрібно лише бажання простягнути руку допомоги тим, кому в житті пощастило трохи менше. Цього разу ми не виконували бажання, а просто у ролі Святого Миколая завітали до підопічних Геріатричного пансіонату з одягом, взуттям та речами. Речі для геріатричного пансіонату збирали колективом 11 каналу. До благодійної акції долучилися усі без винятку. Зібрали десятки пакетів із найнеобхіднішим. У геріатричному пансіонаті — зо шість сотень людей. Це літні люди та інваліди 1 і 2 групи. Майже всі вони — самотні. Без підтримки найрідніших, родичів чи друзів. Тому будь-яку допомогу завжди приймають із вдячністю. Ми зібрали те, що завжди потрібно найбільше — одяг та взуття. Особливо взимку на такі «подарунки» — найбільший попит. Олександр прискіпливо оглядає купи одягу. На цей сезон чоловікові потрібно багато чого. А ось Марія Олексіївна у пошуках не лише теплого одягу. Приглядається і до посуду. Майже всі речі, які ми привезли, знайшли собі нових господарів. І сподіваємось, що нам вдалося хоч трохи допомогти тим, хто потребує підтримки та турботи. 11 канал обіцяє і надалі підтримувати підопічних пансіонату. Та закликає усіх не бути байдужими і простягти руку допомоги тим, хто цього потребує. Проект «Даруй добро», де ми втілюємо у життя мрії самотніх людей, триватиме і у 2019-му році.

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