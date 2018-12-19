11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
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11-й канал продовжує благодійну акцію у рамках проекту «Даруй добро»

19 декабря 2018 17:46

Дарувати добро — легко. Потрібно лише бажання простягнути руку допомоги тим, кому в житті пощастило трохи менше.  Цього разу ми не виконували бажання, а просто у ролі Святого Миколая завітали до підопічних Геріатричного пансіонату з одягом, взуттям та речами. Речі для геріатричного пансіонату збирали колективом 11 каналу. До благодійної акції долучилися усі без винятку. Зібрали десятки пакетів із найнеобхіднішим. У геріатричному пансіонаті — зо шість сотень людей. Це літні люди та інваліди 1 і 2 групи. Майже всі вони — самотні. Без підтримки найрідніших, родичів чи друзів. Тому будь-яку допомогу завжди приймають із вдячністю. Ми зібрали те, що завжди потрібно найбільше — одяг та взуття. Особливо взимку на такі «подарунки» — найбільший попит. Олександр прискіпливо оглядає купи одягу. На цей сезон чоловікові потрібно багато чого. А ось Марія Олексіївна у пошуках не лише теплого одягу. Приглядається і до посуду. Майже всі речі, які ми привезли, знайшли собі нових господарів. І сподіваємось, що нам вдалося хоч трохи допомогти тим, хто потребує підтримки та турботи. 11 канал обіцяє і надалі підтримувати підопічних пансіонату. Та закликає усіх не бути байдужими і простягти руку допомоги тим, хто цього потребує. Проект «Даруй добро», де ми втілюємо у життя мрії самотніх людей, триватиме і у 2019-му році.

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