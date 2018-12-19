11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
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Місто прийняло на баланс комплекс готелю «Парус»

19 декабря 2018 17:41

Таке рішення прийняла остання в цьому році сесія міської ради.  Цього року депутати менше займалися чварами й більше переймалися інтересами громади. Такий висновок озвучив мер Дніпра на останній в цьому році сесії міської ради. Вона вирішила чималу кількість земельних питань й дозволила взяти на баланс територію, за яку місто довгий час судилося. А почалася зустріч депутатів з прибуття Вифлеємського вогню.

Вифлеємський вогонь — символ миру, добра та злагоди — передали міським керманичам перед початком сесії. Дітлахам з Пласту, які взяли на себе цю місію, навіть вдалося трохи підсидіти міського голову. Останню сесію цього року назвали технічною. Вона затвердила деякі фінансові перестановки та вирішила багато земельних питань. Одною з несподіванок стала спроба привернути увагу до труднощів ОСББ. Згідно з рішенням міськради, співвласники при переході від Житлосервісів повинні виконати до 30 умов. Один з депутатів запропонував колегам скасувати таке положення, оскільки воно, начебто, неправомірне. У відповідь міський голова провів виховну годину. Він дорікнув депутатам, що такі питання треба попередньо обговорювати. Без цього ніяке голосування в сесійній залі неможливе. Також безпосередньо на сесії заспокоїли батьків, чиї діти навчаються в 121-й школі. Вони зібрали 9 сотень підписів під зверненням про реконструкцію закладу. Заступник міського голови пообіцяв, що вона буде. Сесія своїм рішенням прийняла на баланс міськради комплекс готелю Парус. З його власниками довгий час судились через невиконання інвестиційної угоди. Що і як з цією територією та будівлею робитимуть тепер — ще не визначились. Також депутати дозволили взяти в лізинг чотири мобільних евакуатори для паркувальної інспекції. Віднедавна семе їй делеговані повноваження штрафувати «автохамів». Також три міські зелені зони — парк Дружби, Севастопольський й парк Пам’яті та примирення, передали до спеціалізованого комунального господарства. На ці об’єкти спершу оформлять документи й з часом, можливо, впорядкують. А ще сесія погодила відведення земельної ділянки для будівництва крематорію. Вона знаходиться в районі кладовища по Запорізькому шосе 55-А зі сторони вулиці Аеропортівської.

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