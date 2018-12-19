11 канал
20 декабря 2018 | 20:01

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
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Від сантиметрового саджанця до пухнастої новорічної красуні!

19 декабря 2018 17:33

На Дніпропетровщині діє більше десятка лісгоспів, які займаються вирощуванням вічнозелених. Наші журналісти вирушили в один з них.  Тож, як «народжуються» новорічні красуні та де їх вигідніше купувати — дивіться далі у сюжеті. Ігор вже десять років працює у Любимівському лісництві. Про ялинки чоловік знає буквально все. І кожне новорічне дерево для нього як власна дитина. Лісничий розповідає: найважче доглядати за ялинками перші два роки після посадки. Тут тобі і ґрунтові роботи і постійні підрізання гілок — аби краще та рівніше росли. Та окрема історія це процес вирубування дерева. Після вирубування ялинка потрапляє до ангарів лісництва, там її зберігають до свят. Тут, у Любимівському, вирощують тільки кримську сосну. На неї, кажуть, найбільший попит. Все через стійкість та пишність дерева. От і Євген разом із родиною вирішив придбати ялинку. Чоловіка дуже привабила ціна. До вибору ялинки серйозно підійшли абсолютно всі члени сім’ї. Костянтин з Наталією теж вирішили підібрати новорічне дерево саме у лісництві. Подружжя розповідає: вже п’ятий рік поспіль купують ялинку саме тут. На міських ринках, звісно, націнка за транспортування. У той час коли у лісництві ціна новорічного настрою стартує від ста гривень за деревце. Всього у Любимівському лісництві п’ять гектарів. А це понад п’ятнадцять тисяч дерев! Однак, обласне управління лісового господарства дозволяє продавати лише по триста ялинок за сезон — мовляв, потрібно зберігати баланс на плантаціях. Та й попит на вічнозелених красунь за останні роки значно впав. Продаж ялинок триватиме до тридцять першого грудня. Дерева, які не встигнуть реалізувати, чекає вимушена утилізація.

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