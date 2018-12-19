11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
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Співучі вогнеборці!

19 декабря 2018 17:32

Надзвичайники Дніпропетровщини зняли яскравий новорічний ролик з Дідом Морозом. В такий незвичний і творчий спосіб вирішили нагадати, що свята мають проходити безпечно.  Але в разі чого — пожежники завжди напоготові! Ідея кліпу виникла у рятувальника з Павлограда. Саме він і написав слова до пісні. А знялись у ролику співробітники служби порятунку.

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