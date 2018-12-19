



Співучі вогнеборці! Надзвичайники Дніпропетровщини зняли яскравий новорічний ролик з Дідом Морозом. В такий незвичний і творчий спосіб вирішили нагадати, що свята мають проходити безпечно. Але в разі чого — пожежники завжди напоготові! Ідея кліпу виникла у рятувальника з Павлограда. Саме він і написав слова до пісні. А знялись у ролику співробітники служби порятунку.

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