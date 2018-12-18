



Майже п’ятсот концертів! І в програмі кожного — обов’язково перше виконання одного з класичних творів. Так вже 26-й творчий сезон працює камерний оркестр імені Гаррі Логвина «Времена года». Увертюра до опери Гайдна " Безлюдний острів» потрапила до рук художнього керівника майже несподівано. За правилом «Коли шукаєш — завжди знаходиш». Художній керівник підкреслює незвичайну драматургію цього твору й радить глядачам прочитати лібрето опери «Безлюдний острів», бо історія «тягне», як мінімум на кіно. Були сюрпризи й для диригента. Та букет на початку концерту — невипадковий. Представники обласної ради вітають Дмитра Логвина зі званням «Народний артист України». Нещодавно Президент відповідний указ. У Дніпрі добре пам’ятають Гаррі Борисовича Логвина — Народного артиста України, тепер таке ж звання носить його син. І це дуже тепле відчуття, каже диригент, але й велика відповідальність. Вже зараз триває робота над концертом симфонічного оркестру «Фестиваль», який відбудеться 25 лютого в академії музики. А «Времена года» в березні представить нову програму до початку весни.

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