11 канал
19 декабря 2018 | 17:21

Понад п'ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра

18 декабря 2018 18:06

GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі.
18:20Саморобні обереги, листівки та смаколики
18:16У Дніпрі триває операція з ліквідації наливайок
18:12Ремонт доріг, будівництво соцжитла, дитсадків, шкіл та стадіонів.
18:02Ледь не спалив родичів живцем!
19:06Благодійний забіг Миколайчиків у Дніпрі.
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Майже п’ятсот концертів!

18 декабря 2018 18:21

І в програмі кожного — обов’язково перше виконання одного з класичних творів. Так вже 26-й творчий сезон працює камерний оркестр імені Гаррі Логвина «Времена года».   Увертюра до опери Гайдна " Безлюдний острів» потрапила до рук художнього керівника майже несподівано. За правилом «Коли шукаєш — завжди знаходиш». Художній керівник підкреслює незвичайну драматургію цього твору й радить глядачам прочитати лібрето опери «Безлюдний острів», бо історія «тягне», як мінімум на кіно. Були сюрпризи й для диригента. Та букет на початку концерту — невипадковий. Представники обласної ради вітають Дмитра Логвина зі званням «Народний артист України». Нещодавно Президент відповідний указ. У Дніпрі добре пам’ятають Гаррі Борисовича Логвина — Народного артиста України, тепер таке ж звання носить його син. І це дуже тепле відчуття, каже диригент, але й велика відповідальність. Вже зараз триває робота над концертом симфонічного оркестру «Фестиваль», який відбудеться 25 лютого в академії музики. А «Времена года» в березні представить нову програму до початку весни.

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