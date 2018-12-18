



Саморобні обереги, листівки та смаколики Учні школи № 53 вирішили привітати українських захисників із днем Святого Миколая. Передача подарунків на передову вже стала тут доброю традицією. Привітання маленьких патріотів мужнім військовим дивіться у сюжеті. День Святого Миколая учні п’ятдесят третьої школи вирішили відзначити доброю справою. Діти влаштували маленьке свято, щоб передати подарунки на передову. На свято запросили волонтера. Чоловік відправляє їхні подарунки бійцям ще з 2014 року. А також маму загиблого героя, який колись вчився у їхній школі. На подарунки діти приготували дещо з провізії та інших необхідних для бійців речей. До свята намагалися побалувати захисників солодкими смаколиками. Учні також згадали випускника своєї школи — Дмитра Полєвого, який загинув, захищаючи Україну. Його меморіальна дошка висить на вході у навчальний заклад. Гості переходили від класу в клас, і щоразу діти зустрічали їх віршиками й передавали маленькі саморобні подарунки, які незабаром знайдуть нових господарів уже на фронті. Діти були настільки щирими, що попри хвилювання, самі підходили до нашої знімальної групи, аби передати захисникам слова вдячності та підтримки. Саме такі душевні подарунки та листи вдячності зараз ледь не найбільше потрібні захисникам, каже волонтер. Адже матеріально-технічне забезпечення у порівнянні з початком війни помітно покращилося. А от бойовий дух треба підтримувати завжди. Як зазначає волонтер, ініціатива привітати військових з днем Миколая належала саме учням школи.

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