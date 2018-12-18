11 канал
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Понад п'ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра

18 декабря 2018 18:06

GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі.
18:21Майже п’ятсот концертів!
18:20Саморобні обереги, листівки та смаколики
18:12Ремонт доріг, будівництво соцжитла, дитсадків, шкіл та стадіонів.
18:02Ледь не спалив родичів живцем!
19:06Благодійний забіг Миколайчиків у Дніпрі.
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У Дніпрі триває операція з ліквідації наливайок

18 декабря 2018 18:16

Наразі з вулиць міста вже прибрали більше сотні нелегальних МАФів. Сьогодні цей список поповнив ще один, який причаївся у Придніпровську. Порушники у закладі під назвою «Шинок» разом з овочами та фруктами нелегально підторгували розливним алкоголем. Жодних дозвільних документів — не мали. Тож МАФ відправили на штрафмайданчик.

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