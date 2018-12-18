У Дніпрі триває операція з ліквідації наливайок

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19 декабря 2018 | 17:20
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Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра18 декабря 2018 18:06
GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі.
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