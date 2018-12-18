



Ремонт доріг, будівництво соцжитла, дитсадків, шкіл та стадіонів. Облдержадміністрація звітує про цьогорічну роботу. За три з половиною роки, розповідають, відновили понад 5 сотень доріг у населених пунктах області. А у 2018-му звели шість соціальних будинків. А ще відкрили ресурсні кімнати, оновили навчальні заклади та звели з нуля нові. Такої кількості відремонтованих доріг в населених пунктах області не було ніколи, кажуть керманичі регіону. Останні три роки їх відновлюють небаченими темпами. А ще розбудовують навколишню інфраструктуру: дитсадки, лікарні, спортивні майданчики. Особливу увагу приділили розвитку дітей та безпосередньо людей з інвалідністю. Цього року у Дніпрі з’явився інклюзивний парк, у багатьох навчальних закладах — ресурсні кімнати, а от для дітей оновлені сучасні навчальні заклади. Відкривають навіть школи робототехніки. Не залишилися без уваги учасники бойових дій. Для них регулярно влаштовують навчальні курси, проводять купу спортивних заходів та організовують лікування й відпочинок. Приміщення обладміністрації за цей час перетворилося на місце грандіозних зустрічей з літераторами, митцями, артистами. Там проводять тренінги та майстер-класи. Креативний погляд на речі, на оновлення регіону та життя громад. А отже — креативні результати діяльності. Утім, наступного року плани також грандіозні. Знову будуватимуть, реконструюватимуть та дивуватимуть сучасним, неординарним підходом до справ.

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