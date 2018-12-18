



Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі. На його відкриття приїхав Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Відтепер дані з усіх автоматизованих систем, що існують у Дніпрі, збирають та аналізують в Ситуаційному центрі міськраді. Схожий він на штаб-квартиру якоїсь спецслужби — в центрі величезний монітор на півстіни, де в режимі реального часу працівники моніторять ситуацію на вулицях Дніпра. Відстежити можуть буквально все — від пересування автомобілів до, навіть, маршруту певної людини. Інформацію отримують з відеокамер, які розташували по всьому місту. Наразі таких п’ятсот, до кінця року стане ще більше. Півтори десятки роботизовані, ними можна управляти з комп’ютера — повертати в різні сторони. І все це задля безпеки. Подивитися на унікальний для України центр приїхали голова Нацполіції та Міністр внутрішніх справ. Окрім відстеження ситуації за допомогою відеокамера, працівники Ситуаційного центру мають доступ до даних, які передають датчики та GPS-пристрої в електротранспорті, на зупинкових табло, в каретах швидкої допомоги та багатьох інших місцях. Тож створили центр не тільки задля безпеки мешканців Дніпра, а й для управління комунальним господарством. Незабаром, запевняє міський голова Борис Філатов, такі пристрої встановлять навіть на муніципальній техніці. Наприклад, снігоприбиральній. Її роботу також можна буде моніторити. Несподіванкою стало те, що системи спостереження збираються встановити в усіх ліфтах дніпровських багатоповерхівок. Вже мають все необхідне обладнання для півтисячі підйомників. Наразі — випробовують їх на десяти. Доступ до всіх даних Ситуаційний центр надає правоохоронним структурам, а також Службі з надзвичайних ситуацій. Нині він працює в тестовому режим. Нічого схожого в Україні немає ніде. Тож, в разі вдалого втілення проекту у Дніпрі, ділитимуться досвідом з усією країною. До речі, у скільки такий центр обійшовся міському бюджету — мер не розголошує. Каже: ще не підрахували.

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