



Ледь не спалив родичів живцем! У Криничанському районі чоловік під час сварки схопив каністру з бензином, облив ним дружину та пасинка — і підпалив. Постраждалих у шоковому стані госпіталізували до реанімації. Що саме підштовхнуло голову родини на такий жорстокий вчинок і чому сусіди виправдовують палія? Родинна драма розігралася ось у цьому будинку у селі Підгірне. Черговий конфлікт між подружжям — тут ледь не завершився трагедією. Ображений чоловік схопив каністру з бензином, облив ним дружину та двадцятирічного пасинка — і підпалив. Швидку та поліцію викликали шоковані сусіди. Обпечених матір із сином — шпиталізували до реанімації. Але не минуло й доби — як пацієнти приголомшили медиків. Без жодних пояснень — категорично відмовились від лікування. І буквально — втекли з лікарні. Куди саме втекли постраждалі — не відомо. У родинному будинку, де голова сімейства ледь не спалив їх живцем, двері зачинені. Знайомі розповідають — родина багатодітна. Найменшій дитині усього два — найстаршому двадцять. Це він постраждав, адже під час сварки вступився за матір перед п’яним вітчимом. Утім, попри це — сусіди зненацька стали на бік палія. Кажуть, таким чоловіка зробили війна і полон. Самого ж підозрюваного затримали одразу. Нині він кається й активно співпрацює зі слідством. Період розслідування палій найімовірніше проведе у СІЗО. Якщо його визнають винним — за спробу подвійного вбивства — чоловіку світить аж до 15-ти років тюрми. А от постраждалим матері із сином медики наполегливо радять повернутись до лікарні. Адже наслідки отриманих опіків — можуть бути непередбачуваними.

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