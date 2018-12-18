11 канал
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Понад п'ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра

18 декабря 2018 18:06

GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі.
18:21Майже п’ятсот концертів!
18:20Саморобні обереги, листівки та смаколики
18:16У Дніпрі триває операція з ліквідації наливайок
18:12Ремонт доріг, будівництво соцжитла, дитсадків, шкіл та стадіонів.
19:06Благодійний забіг Миколайчиків у Дніпрі.
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Ледь не спалив родичів живцем!

18 декабря 2018 18:02

У Криничанському районі чоловік під час сварки схопив каністру з бензином, облив ним дружину та пасинка — і підпалив. Постраждалих у шоковому стані госпіталізували до реанімації. Що саме підштовхнуло голову родини на такий жорстокий вчинок і чому сусіди виправдовують палія? Родинна драма розігралася ось у цьому будинку у селі Підгірне. Черговий конфлікт між подружжям — тут ледь не завершився трагедією. Ображений чоловік схопив каністру з бензином, облив ним дружину та двадцятирічного пасинка — і підпалив. Швидку та поліцію викликали шоковані сусіди. Обпечених матір із сином — шпиталізували до реанімації. Але не минуло й доби — як пацієнти приголомшили медиків. Без жодних пояснень — категорично відмовились від лікування. І буквально — втекли з лікарні. Куди саме втекли постраждалі — не відомо. У родинному будинку, де голова сімейства ледь не спалив їх живцем, двері зачинені. Знайомі розповідають — родина багатодітна. Найменшій дитині усього два — найстаршому двадцять. Це він постраждав, адже під час сварки вступився за матір перед п’яним вітчимом. Утім, попри це — сусіди зненацька стали на бік палія. Кажуть, таким чоловіка зробили війна і полон. Самого ж підозрюваного затримали одразу. Нині він кається й активно співпрацює зі слідством. Період розслідування палій найімовірніше проведе у СІЗО. Якщо його визнають винним — за спробу подвійного вбивства — чоловіку світить аж до 15-ти років тюрми. А от постраждалим матері із сином медики наполегливо радять повернутись до лікарні. Адже наслідки отриманих опіків — можуть бути непередбачуваними.

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