11 канал
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Понад п'ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра Понад п’ять сотень відеокамер на вулицях Дніпра

18 декабря 2018 18:06

GPS-пристрої в електротранспорті та у швидких, датчики у світлофорах та на зупинках, а також системи спостереження навіть у ліфтах багатоповерхівок. Задля нашої безпеки — все, що відбувається у місті, тепер відстежуватимуть в унікальному Ситуаційному центрі.
18:21Майже п’ятсот концертів!
18:20Саморобні обереги, листівки та смаколики
18:16У Дніпрі триває операція з ліквідації наливайок
18:12Ремонт доріг, будівництво соцжитла, дитсадків, шкіл та стадіонів.
18:02Ледь не спалив родичів живцем!
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Благодійний забіг Миколайчиків у Дніпрі.

17 декабря 2018 19:06

Головна мета забігу — зібрати кошти на лікування юного спортсмена. Чотири сотні дітей, дорослих та навіть домашніх улюбленців у яскравих новорічних костюмах вихідними влаштували на Фестивальному причалі суцільний карнавал. Обов’язковий атрибут для участі у змаганнях — шапка діда Мороза та грошовий внесок будь-якого розміру. Цьогорічний забіг миколайчиків зібрав справжній аншлаг на Фестивальному причалі. Окрім традиційних змагань на дистанціях один, п’ять та десять кілометрів — організатори додали перегони між дітьми з особливими потребами. Також спортивні змагання об’єднали з благодійним аукціоном. Кожен охочий міг запропонувати свій власний лот, кошти з продажу якого підуть на лікування Олексія Лісняка. У юного легкоатлета нещодавно виявили страшне захворювання. Змагання проходили навіть попри важкі погодні умови. Учасників зігрівало безкоштовне какао та солодощі. Серед бігунів не тільки діти та дорослі. Червоні шапки повдягали навіть чотирилапі друзі. А от Марійка бере участь одразу у двох забігах. На дистанції чотириста метрів та найдовшій дитячій — в один кілометр! Окрім нагород за бігові змагання учасників нагороджували за найоригінальніші костюми. Тому на дистанціях можна було зустріти як цілий рій бджіл так і Бетмена. Організатори розповіли — є учасники навіть з інших країн. Результатом благодійного аукціону та добровільних внесків під час реєстрації учасників стала сума у понад двадцять тисяч гривень. Усі гроші передадуть на лікування юного легкоатлета Олексія Лісняка.

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