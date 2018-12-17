11 канал
18 декабря 2018 | 08:29

Ціна святкового настрою. У Дніпрі стартував продаж новорічних ялинок Ціна святкового настрою. У Дніпрі стартував продаж новорічних ялинок

17 декабря 2018 18:48

Офіційно у місті запрацювали трохи більше сотні легальних точок продажу. Кожна ялинка чи сосна — за законом повинна мати чіп або наліпку з персональним номером.
19:06Благодійний забіг Миколайчиків у Дніпрі.
19:00У Нікополі за рік на пожежах загинуло 14 осіб
18:52Подарунок до сторіччя!
18:43Петру Порошенку надали право першого удару в дитячому турнірі з міні-футболу
18:43Промисловість надихає й стає модною!
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В Україні планують зробити ще один вихідний

17 декабря 2018 19:02

15 грудня 2018 року увійшло в новітню історію як День духовної єдності України, адже цього дня у Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор Української Православної Церкви. Ініціатор законопроекту — один з нардепів, який вважає: відзначення 15 грудня — не тільки зменшить вплив іноземної пропаганди, а й сприятиме національному єднанню, забезпеченню духовної та національної безпеки України.

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