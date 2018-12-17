11 канал
18 декабря 2018 | 08:29

Ціна святкового настрою. У Дніпрі стартував продаж новорічних ялинок Ціна святкового настрою. У Дніпрі стартував продаж новорічних ялинок

17 декабря 2018 18:48

Офіційно у місті запрацювали трохи більше сотні легальних точок продажу. Кожна ялинка чи сосна — за законом повинна мати чіп або наліпку з персональним номером.
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19:02В Україні планують зробити ще один вихідний
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У Нікополі за рік на пожежах загинуло 14 осіб

17 декабря 2018 19:00

Рятувальники кажуть, що винні в них самі люди. Найчастіша причина — то паління у нетверезому стані та використання несправних електроприладів.  На початку опалювального сезону пожежники вирішили перевірити, чим обігріваються мешканці тамтешніх гуртожитків. Під «приціл» потрапило дві будівлі, які мають незадовільний стан пожежної безпеки. Зовні непоказний будинок на вулиці Трубченко, 1 зсередини виглядає ще гірше. Обшарпані стіни, обгоріла стеля та зламаний пожежний кран. Проте, занедбаний стан помешкання не лякає місцевих. Людей хвилює небезпека, в якій вони живуть щодня. В одному з помешкань гуртожитку рятувальники знайшли небезпечні обігрівачі. На підлозі їх залишив господар кімнати поки сам міцно спав. Пробудити чоловіка, який явно був на підпитку, рятувальникам не вдалося, тому електроприлади знеструмили. На черзі — перевірка ще одного гуртожитку на вулиці Кириченко. Тут місцеві жителі більш обережні і використовують лише справні обігрівачі. Проте пожежний кран у під’їзді також не працює. З цією ситуацією рятувальники пообіцяли розібратися. В цьому році кількість пожеж у Нікополі збільшилась на 21%. В більшості випадків трагедії сталися через необережність господарів, — кажуть рятувальники. Пожежники ще раз нагадали: щоб не сталася біда, залишати включені електроприлади без нагляду не можна.

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