



У Нікополі за рік на пожежах загинуло 14 осіб Рятувальники кажуть, що винні в них самі люди. Найчастіша причина — то паління у нетверезому стані та використання несправних електроприладів. На початку опалювального сезону пожежники вирішили перевірити, чим обігріваються мешканці тамтешніх гуртожитків. Під «приціл» потрапило дві будівлі, які мають незадовільний стан пожежної безпеки. Зовні непоказний будинок на вулиці Трубченко, 1 зсередини виглядає ще гірше. Обшарпані стіни, обгоріла стеля та зламаний пожежний кран. Проте, занедбаний стан помешкання не лякає місцевих. Людей хвилює небезпека, в якій вони живуть щодня. В одному з помешкань гуртожитку рятувальники знайшли небезпечні обігрівачі. На підлозі їх залишив господар кімнати поки сам міцно спав. Пробудити чоловіка, який явно був на підпитку, рятувальникам не вдалося, тому електроприлади знеструмили. На черзі — перевірка ще одного гуртожитку на вулиці Кириченко. Тут місцеві жителі більш обережні і використовують лише справні обігрівачі. Проте пожежний кран у під’їзді також не працює. З цією ситуацією рятувальники пообіцяли розібратися. В цьому році кількість пожеж у Нікополі збільшилась на 21%. В більшості випадків трагедії сталися через необережність господарів, — кажуть рятувальники. Пожежники ще раз нагадали: щоб не сталася біда, залишати включені електроприлади без нагляду не можна.

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