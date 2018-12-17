



Ціна святкового настрою. У Дніпрі стартував продаж новорічних ялинок Офіційно у місті запрацювали трохи більше сотні легальних точок продажу. Кожна ялинка чи сосна — за законом повинна мати чіп або наліпку з персональним номером. Перевірити його можна за допомогою звичайного смартфону. Тож, скільки грошей вам знадобиться аби придбати символ Нового року та як обрати законно зрізану вічнозелену красуню? Перші ялинкові точки почали з’являтись у Дніпрі декілька днів тому. Однак, торгівля, кажуть реалізатори на Підстанції, майже не йде. Сподіваються, — почнуть розбирати вічнозелені ближче до свят. Ціни у цьому році підняли, але не суттєво. Метрову «пухнасту» сосну тут зараз можна придбати за двісті п’ятдесят — триста гривень. Однак дніпровці розцінками — не задоволені. Кажуть, прийнятні ціни — вдвічі менші, за ті, що зараз «деруть» на ринках. Та й прихильників штучних ялинок все більшає. Масштабний новорічний базар — на перехресті Гагаріна та Чернишевського. Вибір — чималий, але й ціни — також кусаються. Та ціна — не єдиний показник, за яким варто обирати дерево. Перш за все, кожна ялинка має бути легально вирубаною. Для цього створили спеціальний додаток у смартфоні. Аби перевірити чи є легальною ялинка, яку ви купили — треба завантажити ось таку програму та ввести номер бирка до неї. Ось як бачимо нам написали — те що наша ялинка легальна. Натискаємо ознайомитись ближче з ялинкою.І нам детально розписано. У додатку зазначено — з якого лісництва приїхала вічнозелена та якої вона породи. Також ці дані можна отримати на офіційному сайті державного агентства лісових ресурсів України. Обласні ж лісничі повідомляють — попит на живі новорічні дерева дійсно мінімальний. Наразі лісництва всієї області продали лише шість тисяч дерев. У минулому році до тридцять першого грудня ця цифра була у чотири рази більша.

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