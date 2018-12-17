



Петру Порошенку надали право першого удару в дитячому турнірі з міні-футболу Відключені світлофори й численні затори. Пересуватися автотранспортом сьогодні було нелегко, а все тому що до нас знову завітав гарант. У такий вже традиційний спосіб Дніпро приймає Президента. Петро Порошенко одразу після затвердження автокефалії завітав до найуспішнішої української громади, яка об’єдналася навколо селища Слобожанське. Там Гарант ще раз наголосив, що отримання Томосу — то надважлива перемога, а також відкрив дитячий турнір з міні-футболу. Важливість цієї події у тому, де вона відбувається. Адже турнір приймає новозбудований спорткомплекс в Слобожанському, який належить місцевій громаді. Його побудували усього лише за півтора року. 40 відсотків фінансування надійшло з бюджету селища. Президент також нагадав про надзвичайну важливість автокефалії й доволі довго спілкувався з мешканцями Слобожанського, які завзято робили селфі. Для членів громади відкриття комплексу — подія дійсно епохальна. До того численні команди, серед яких й переможці усіляких чемпіонатів, тулилися по шкільних спортзалах. Зараз на багатофункціональному спортмайданчику можна грати в усі командні ігри та навіть у великий теніс. Й на все — великий попит. Спорткомплекс не єдиний проект, який об’єднана громада реалізує разом з областю. До того був побудований дитсадок, й відбулося кілька капітальних реконструкцій закладів бюджетної сфери. В новому спорткомплексі також є приміщення для фітнесу, зала єдиноборств, роздягальні, більярдна. Користуватися усім цим мешканці Слобожанського зможуть не безкоштовно, але для них передбачені знижки до 40 відсотків.

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