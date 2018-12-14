11 канал
15 декабря 2018 | 12:19

До Новомосковська тепер можна доїхати за п'ятнадцять гривень До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.

18:42Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті
18:39Скільки часу потрібно аби спуститися до сховища?
18:37Транспортне свавілля в Підгородному
18:31Поліцейські Дніпра вперше стали до навчання по домедичній допомозі
18:44Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Промисловість надихає й стає модною!

14 декабря 2018 18:43

Компанія Інтерпайп спільно з українським брендом MASKOT і Музеєм українського живопису знов довела свою креативність та позитивний погляд у майбутнє, презентувавши колекцію світшотів із яскравими принтами та новий календар на 2019 рік.  Коли маєш справу із сучасним мистецтвом, ніколи не знаєш, що отримаєш у результаті — кажуть в Інтерпайп. Та досвід сміливих проектів в компанії є. Щороку у передсвяткові дні Інтерпайп створює дещо нове, яке потім стає модним. Пропозиція поєднати зразки металургійної продукції із мистецтвом дуже зацікавила художників. У підсумку з’явилася експозиція, якої музей ще не бачив. Тринадцять арт-об’єктів містять не просто відбитки цих труб та профілів. Художник Ігор Куделін каже, що намагався зобразити мікро- та макросвіти! Придивившись, тут можна побачити галактики й атоми. Так художник синтезував та перетворив залізні деталі в образи мистецтва. 13 арт-об’єктів розподілили на 12 місяців у календарі та заголовок. Вийшов невеличкий сувенір, але із великим сенсом. Та й це ще не все! На подіум один за одним виходять моделі у світшотах. Спортивний одяг давно перейшов у розділ вечірнього та ділового. Головна прикраса цієї колекції — принт, створений відомим українським брендом MASCOT. В MASCOT за плечима дванадцять колекцій, втім подібна — перша. Інтерпайп запропонував авторам моделей одягу поміркувати над новими принтами. Що надихало дизайнерів в промисловій темі? Марина каже, що зацікавилися, коли почали знайомитися із продукцією заводу й побачили сучасний технологічний процес її виготовлення. Те, що промисловість стає модною, вкотре довів креативний Інтерпайп. Передноворічна презентація календаря та світшотів подарувала гарний настрій, а декому — оригінальні речі.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 3,61 м/с

Ночью

Температура: -5 С°

Ветер: 3,61 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.41
 RUB   0.42
 USD   27.84
11:50MEDICUS
12:20Телемагазин
12:50Никополь сегодня
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+