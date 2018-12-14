



Промисловість надихає й стає модною! Компанія Інтерпайп спільно з українським брендом MASKOT і Музеєм українського живопису знов довела свою креативність та позитивний погляд у майбутнє, презентувавши колекцію світшотів із яскравими принтами та новий календар на 2019 рік. Коли маєш справу із сучасним мистецтвом, ніколи не знаєш, що отримаєш у результаті — кажуть в Інтерпайп. Та досвід сміливих проектів в компанії є. Щороку у передсвяткові дні Інтерпайп створює дещо нове, яке потім стає модним. Пропозиція поєднати зразки металургійної продукції із мистецтвом дуже зацікавила художників. У підсумку з’явилася експозиція, якої музей ще не бачив. Тринадцять арт-об’єктів містять не просто відбитки цих труб та профілів. Художник Ігор Куделін каже, що намагався зобразити мікро- та макросвіти! Придивившись, тут можна побачити галактики й атоми. Так художник синтезував та перетворив залізні деталі в образи мистецтва. 13 арт-об’єктів розподілили на 12 місяців у календарі та заголовок. Вийшов невеличкий сувенір, але із великим сенсом. Та й це ще не все! На подіум один за одним виходять моделі у світшотах. Спортивний одяг давно перейшов у розділ вечірнього та ділового. Головна прикраса цієї колекції — принт, створений відомим українським брендом MASCOT. В MASCOT за плечима дванадцять колекцій, втім подібна — перша. Інтерпайп запропонував авторам моделей одягу поміркувати над новими принтами. Що надихало дизайнерів в промисловій темі? Марина каже, що зацікавилися, коли почали знайомитися із продукцією заводу й побачили сучасний технологічний процес її виготовлення. Те, що промисловість стає модною, вкотре довів креативний Інтерпайп. Передноворічна презентація календаря та світшотів подарувала гарний настрій, а декому — оригінальні речі.

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