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До Новомосковська тепер можна доїхати за п'ятнадцять гривень До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.

18:43Промисловість надихає й стає модною!
18:39Скільки часу потрібно аби спуститися до сховища?
18:37Транспортне свавілля в Підгородному
18:31Поліцейські Дніпра вперше стали до навчання по домедичній допомозі
18:44Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?
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Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті

14 декабря 2018 18:42

Сайт головного сервісного центру МВС надає усю доступну інформацію про транспортний засіб, окрім особистих даних власника.  Він буде поповнюватися щомісяця. Такий відкритий ресурс дозволить уникнути шахрайства під час купівлі транспорту та у багатьох інших вИпадках. Сайт абсолютно безкоштовний.

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