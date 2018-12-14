Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті

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15 декабря 2018 | 12:19
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До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень14 декабря 2018 18:34
Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.
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