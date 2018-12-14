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До Новомосковська тепер можна доїхати за п'ятнадцять гривень До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.

18:43Промисловість надихає й стає модною!
18:42Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті
18:37Транспортне свавілля в Підгородному
18:31Поліцейські Дніпра вперше стали до навчання по домедичній допомозі
18:44Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?
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Скільки часу потрібно аби спуститися до сховища?

14 декабря 2018 18:39

Медичні заклади Дніпра тренуються проводити евакуацію пацієнтів та персоналу. Згідно з розпорядженням міського голови, лікарні, школи й інші бюджетні установи Дніпра повинні здійснити такі тренування у зв’язку з воєнним станом у частині країни. Як це вдалося медикам в амбулаторії № 3?

Інформацію про евакуацію передають на кожен поверх. Відповідальні зв’язківці сповіщають і пацієнтів, і персонал центру. Час не засікають, але намагаються діяти максимально швидко. Пацієнтів та персонал проводять у підвальне приміщення. На момент евакуації в будівлі перебувало близько тридцяти осіб. Укриття ж розраховане на п’ятдесят. Розміщують людей у двох кімнатах. У сховищі є додаткове приміщення. Тут стоїть вода, холодильник, шафа для стерилізації. У кімнаті можна подалі від чужих очей зробити медичні процедури чи сповити дитину. У сховищі також достатня кількість масок, респіраторів і протигазів. Є розчини, які необхідно наносити на маску, щоб забезпечити додатковий захист. Медики результатами тренування задоволені. Кажуть: і персонал, і пацієнти реагували швидко й без зайвої паніки. Найголовніше у таких ситуаціях — зберігати спокій, допомогти людям, у яких можуть виникнути проблеми з евакуацією та швидко переміститися до сховища.

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