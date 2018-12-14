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До Новомосковська тепер можна доїхати за п'ятнадцять гривень До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.

18:43Промисловість надихає й стає модною!
18:42Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті
18:39Скільки часу потрібно аби спуститися до сховища?
18:31Поліцейські Дніпра вперше стали до навчання по домедичній допомозі
18:44Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?
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Транспортне свавілля в Підгородному

14 декабря 2018 18:37

Місцеві твердять: перевізник самостійно скоротив протяжність декількох маршрутів, а також підняв вартість проїзду з 9 до 12-ти гривень.  Дорікають люди й на жахливий стан транспорту та недодержання інтервалів руху. Тож сьогодні обурені люди вийшли на мітинг. Влада Підгородного виправдовується — створили робочу групу та вплинути на ситуацію не можуть. Адже організація перевезень в компетенції облдержадміністрації.

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