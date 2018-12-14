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До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше. Новий перевізник запустив у рейси автобуси на гАзі, що значно зменшило вартість обслуговування. Також реконструювали лівобережну автостанцію, що на вулиці Столєтова. Тепер там з’явилися каси та туалети для людей з особливими потребами.

Ось такі комфортабельні автобуси вже почали курсувати між Дніпром та Новомосковськом. За один рейс вони можуть перевозити до сорока осіб. Загальний же пасажиропотік за день — десять тисяч людей. Вже місяць як у Дніпрі змінилась компанія-перевізник, яка відповідає за транспортування людей з Новомосковська. І почала свою роботу відразу з оновлення автопарку. Усі автобуси — на газу, а не на дизпаливі, як було раніше. Й одразу вартість проїзду зменшилась на п’ять гривень! Пасажири — задоволені. Окрім цього, змін зазнала і автостанція, до якої прибувають нові автобуси. Там обладнали спеціальні каси та туалети для людей з особливими потребами. Водії теж у виграші. Через зниження тарифу, кажуть, вже збільшився пасажиропотік. Зараз на маршруті працює п’ятнадцять автобусів. Однак, у найближчих планах — докупити ще десять. Також у планах запустити додаткову маршрутку від автостанції на Столєтова на правий берег. У облраді пояснюють — це для того, щоб великогабаритні автобуси не заїжджали у центр міста й не утворювали затори. Вартість такого проїзду складатиме всього три гривні.

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