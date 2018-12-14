11 канал
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До Новомосковська тепер можна доїхати за п'ятнадцять гривень До Новомосковська тепер можна доїхати за п’ятнадцять гривень

14 декабря 2018 18:34

Економічні автобуси, нова автостанція та проїзд по п’ятнадцять гривень. Їхати з Новомосковська до Дніпра стало набагато комфортніше й головне — дешевше.

18:43Промисловість надихає й стає модною!
18:42Перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки тепер можна в інтернеті
18:39Скільки часу потрібно аби спуститися до сховища?
18:37Транспортне свавілля в Підгородному
18:44Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?
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Поліцейські Дніпра вперше стали до навчання по домедичній допомозі

14 декабря 2018 18:31

Вони першими приїжджають на місце нещасного випадку або ДТП. І зазвичай від їхніх дій залежить життя постраждалих. Правоохоронці Дніпра проходять тренінг надання домедичної допомоги. Тобто навчаються правильним та оперативним діям до прибуття швидкої. В основу курсу взяли американські протоколи й адаптували їх під українські реалії.

Патрульні, слідчі, дільничі — всі зосереджено спостерігають за тренерами. Кожна інформація важлива. Адже може стати вирішальною. Микола також рятує умовного постраждалого. Попри свою кремезність, запевняє, справа не з легких, як фізично так і морально — бо велика відповідальність. В реальному житті з такою ситуацією поки не стикався. Відпрацьовують усі можливі ситуації — порушення роботи дихання або взагалі його зупинку. І навіть прийняття пологів в екстрених умовах. Такі навчання у Дніпрі проходять вперше. До того правоохоронці не мали нагоди отримати знання від досвідчених фахівців. Основу для тренінгу взяли з європейських та американських протоколів надання першої допомоги. Аби провести цей тренінг, з державного бюджету виділили кошти. Навчання тривають сорок вісім годин. Отриманні знання правоохоронці захищатимуть під час спеціальної атестації. У разі, якщо учасник навчань не складе іспит, йому доведеться пройти переатестацію.

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