



Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози? Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан, — цей інцидент вражає ще більше. Для наших журналістів він став приводом поцікавитися -у якому стані міські бомбосховища та чи можна туди взагалі потрапити? Підрядники, що працювали у школі, просто полінувалися розвантажити авто. Стара стеля такого не витримала. Уявіть, а якщо б всередині приміщення були діти?! Керівництво школи під час аварії від журналістів сховалося! За тиждень до приміщення закладу теж не потрапити! Перешкоджання журналістській діяльності — це порушення закону, тож ми викликаємо поліцію. І лише тоді з’являється керівництво. Заступниця директора виправдовується: резервне бомбосховище, куди провалилася вантажівка, начебто не використовують вже 30 років. І по документам це взагалі звичайний тир. Якщо захисні споруди не витримують навіть звичайної вантажівки — про яку безпеку може йти мова?! Ми вирішили перевірити, в якому стані знаходяться міські бомбосховища. Та спочатку їх ще треба знайти. А от ми знаємо — і то лише завдяки Інтернету. Ось адреси, за якими можна знайти укриття в конкретному районі міста. Загалом — понад 3 сотні локацій. У рейд вирушаємо із експертом. Анатолій Овчинніков — колишній морський офіцер, член держінспекції з надзвичайних ситуацій. Про бомбосховища він знає все. Старокозацька 65. За цією адресою має знаходитись бомбосховище, та навіть потрапити до двору, де воно може бути — нереально. З усіх боків територія двору оточена високим парканом, в арках — залізні двері. Журналістам тут не раді, всередину не пускають. Друга локація. Проспект Богдана Хмельницього, 34. Наш експерт звертає увагу на ось цю бетонну конструкцію. Шахта наполовину забита сміттям, залізобетон втратив міцність. Таке бомбосховище людей не врятує. Але потрапити всередину — шансів жодних. Двері, що ведуть у сховище, заварені. А це вже вулиця Криворізька. До речі, перше та єдине місце, де ми побачили напис «Вхід у сховище». Та як потрапити всередину — не знають навіть місцеві! Проведемо експеримент: цікаво, скільки мені знадобиться часу, щоб потрапити всередину бомбосховища. Ми обійшли усі квартири в під’їзді. Результатів жодних. А це — вже наступна локація. Мешканці цього двору на Старокозацькій мають всі шанси вижити. Знають і де вхід до сховища, і де ключі… Але всередині — справжній шок. Екскурсія не з приємних. Бруд, купа лахміття та головне — нестерпна задуха. Стіни — рясно вкриті грибком та пліснявою, зі стелі звисають діряві від іржі комунікації. Від вологості навіть камери відмовляється працювати. Наш експерт твердить: за відсутності аварійного виходу та вентиляції бомбосховище перетворюється на братську могилу. Знаходитися тут не можна й 10-ти хвилин. Місцеві кажуть: укриття нещодавно пообіцяли привести до ладу комунальники. Але ситуацію це не врятує, — каже наш експерт. Сховищу потрібен капітальний ремонт, заміна всіх комунікацій та встановлення спецобладнання. Показове бомбосховище у Дніпрі можна знайти у деяких вишах. Це — Хіміко-Технологічний університет. 20 років тому цей об’єкт мав статус сховища, нині — ж просто підвал. Та з тих часів тут збереглося усе. Прямий зв’язок із владою та екстреними службами, аварійний вихід, декілька ліжок, водопостачання та каналізація. Тут є все, аби перечекати бомбардування та навіть прямий ракетний удар. Рятувальники ж повідомляють невтішна статистику: з півтори тисячі захисних споруд в області для укриття людей готові трохи більше 8 %. А у Дніпрі — половина. Та й у там сховатися не вийде зазначають у мерії. Містянам радять укриватися у підвалах, підземних автоястоянках та метро. Якщо почули звук сирени — треба негайно увімкнути телевізор або радіо та чекати подальших інструкцій — наголошують рятувальники. Коли почались активні воєнні дії на Сході, 11-й канал вже проводив рейд бомбосховищами міста. Тоді керівництво країни наказало привести їх у належний лад. Як бачимо, за понад 4 роки, принаймні у нашому місті, нічного не змінилось.

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