Дніпро готується до новорічних гулянь

Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
360 заходів заплановано по всьому місту на святкові дні. Найголовніше з них — то відкриття центральної ялинки 22 грудня. Воно поєднається з унікальним пісенним шоу на льоду. Після виступів приміряти ковзани зможе кожен охочий під спів гурту «Скрябін». Святкова програма продовжиться до 25 грудня, коли на Європейське різдво дніпряни зможуть поласувати пряником діаметром 10 метрів. У міській раді також пропонують долучитися до флешмобу всім охочим і у день Святого Миколая порадувати незнайому малечу цукерками.