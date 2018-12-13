



Дніпро готується до новорічних гулянь 360 заходів заплановано по всьому місту на святкові дні. Найголовніше з них — то відкриття центральної ялинки 22 грудня. Воно поєднається з унікальним пісенним шоу на льоду. Після виступів приміряти ковзани зможе кожен охочий під спів гурту «Скрябін». Святкова програма продовжиться до 25 грудня, коли на Європейське різдво дніпряни зможуть поласувати пряником діаметром 10 метрів. У міській раді також пропонують долучитися до флешмобу всім охочим і у день Святого Миколая порадувати незнайому малечу цукерками.

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