11 канал
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Бомбосховища Дніпра - на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози? Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?

13 декабря 2018 18:44

Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
18:384 новенькі автобуси передали, щоб підвозити дітей на навчання
18:36Днями в Дніпрі від наркотиків помер 16-річний хлопець
18:33Продовження гучної справи з ДТП, де загинув відомий політолог
18:30Озелененню міста — так!
18:21«Мужність та грація»
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Дніпро готується до новорічних гулянь

13 декабря 2018 18:41

360 заходів заплановано по всьому місту на святкові дні. Найголовніше з них — то відкриття центральної ялинки 22 грудня. Воно поєднається з унікальним пісенним шоу на льоду. Після виступів приміряти ковзани зможе кожен охочий під спів гурту «Скрябін». Святкова програма продовжиться до 25 грудня,  коли на Європейське різдво дніпряни зможуть поласувати пряником діаметром 10 метрів. У міській раді також пропонують долучитися до флешмобу всім охочим і у день Святого Миколая порадувати незнайому малечу цукерками.

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