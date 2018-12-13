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Бомбосховища Дніпра - на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози? Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?

13 декабря 2018 18:44

Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
18:41Дніпро готується до новорічних гулянь
18:36Днями в Дніпрі від наркотиків помер 16-річний хлопець
18:33Продовження гучної справи з ДТП, де загинув відомий політолог
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4 новенькі автобуси передали, щоб підвозити дітей на навчання

13 декабря 2018 18:38

Їх отримали дві територіальні громади та два райони. Саме там була потреба в транспорті для підвоза дітей. Доречі, деяким школярам, аби дістатися на навчання, доводилось долати не один десяток кілометрів. Тепер на Дніпропетровщині всі школи мають власний транспорт. Автобуси, які передали в райони, вітчизняного виробництва. На кожен — з обласного бюджету витратили близько двох мільйонів гривень.

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