



4 новенькі автобуси передали, щоб підвозити дітей на навчання Їх отримали дві територіальні громади та два райони. Саме там була потреба в транспорті для підвоза дітей. Доречі, деяким школярам, аби дістатися на навчання, доводилось долати не один десяток кілометрів. Тепер на Дніпропетровщині всі школи мають власний транспорт. Автобуси, які передали в райони, вітчизняного виробництва. На кожен — з обласного бюджету витратили близько двох мільйонів гривень.

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