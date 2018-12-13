4 новенькі автобуси передали, щоб підвозити дітей на навчання

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14 декабря 2018 | 02:26
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Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?13 декабря 2018 18:44
Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
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