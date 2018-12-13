



Днями в Дніпрі від наркотиків помер 16-річний хлопець Спеціалісти кажуть — уважними до проблеми розпосюдження речовин мають бути в кожній родині, де є підлітки. Зараз цей ринок постійно змінюється, навіть наркологи не встигають відслідкувати всі новинки психоактивних речовин. Аби проконтролювати свою дитину, батьки можуть купити експрес-тести — зараз їх продають просто в аптеках. Також можна звернутися до консультаційної полікліники обласного наркодиспансеру.

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