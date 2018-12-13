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Бомбосховища Дніпра - на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози? Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?

13 декабря 2018 18:44

Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
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Продовження гучної справи з ДТП, де загинув відомий політолог

13 декабря 2018 18:33

Новий поворот у справі Олексія Цаценка — чоловіка, що був за кермом автівки, де у лютому 17-го року загинув відомий політолог Сергій Лященко. Вирок винуватцю ДТП винесли ще в кінці липня, після численних судових засідань. Та на цьому справа не закінчилася. Сьогодні у Апеляційному суді слухали клопотання адвоката підсудного.

Апеляційну скаргу на вирок суду по Цаценку подала його адвокат Таміла Ульянова. Яка сама на засідання не з’явилась. Та і адвокат родини Лященків, і прокурор — про захисницю чують вперше. Адвокатка заявила, суд — жодного разу не викликав її на засідання по справі, та навіть не ознайомив з вироком. Про результати, мовляв, вона дізналася лише в листопаді. Тому є всі причини подати апеляцію на вирок суду. Адвокат потерпілих не згодний, впевнений — жодних підстав для цього немає. Нагадаємо, відомий політолог Сергій Лященко загинув у ДТП 24 лютого 17 року. За кермом автомобіля був Алексій Цаценко, товариш та бізнес-партнер загиблого. Водій не впорався із кермування та врізався в електроопору. Як зясувала експертиза, Цаценко був у стані алкогольного спяніння. Справу розглядали більше року. І нарешті в липні винесли вирок- 6,5 років позбавлення волі. А після відбування покрання- заборона три роки сідати за кермо. Також суд призначив сплатити родині загиблого Сергія Лящена матеріальну компенсацію. Наступне засідання апеляційного суду призначене на 17 січня.

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