



Озелененню міста — так! Підприємці разом з екологами та архітекторами Дніпра представили амбітний проект, який має кардинально змінити екологічну ситуацію у місті. Головний принцип — чим більше дерев в скверах, парках та на вулицях, тим краще. Презентація проекту викликала чималий резонанс. Збільшення кількості дерев та зміни у плануваннях найбільших парків міста — саме ці питання викликали найгостріші дискусії серед гостей презентації нової «Зеленої» програми». Науковці, архітектори та екологи протягом одного року створювали спеціальну систему, яка має змінити обличчя Дніпра. Головні «вороги» екологічного комфорту міста, на думку авторів проекту — підприємства-забруднюючі та незаконні вирубки зелених насаджень. І покращити ситуацію має повне переосмислення системи догляду за природними зонами Дніпра. Архітектори вважають — реконструкція потрібна навіть найбільшим зеленим зонам Дніпра. Парки імені Шевченка та Глоби — не виняток. Загалом над проектом працювало більше двох десятків науковців, екологів та архітекторів. Самі ж автори називають «Зелену програму» посібником. Мовляв — туди завжди можна зазирнути і дізнатись, наприклад, як правильно обрізати дерева, чи як обрати місце для створення алеї. І перш за все ознайомитись з ним рекомендують керівництву Зеленбуду. За попередніми підрахунками, на втілення програми у життя знадобляться десятки мільйонів гривень. Тому наразі перед міськрадою стоїть серйозний вибір. Особливо, коли бюджет міста вже затверджений. Отже, чи бути «Зеленому Дніпру» — дізнаємося після його розгляду чиновниками.

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