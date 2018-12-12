



«Мужність та грація» Черговий різдвяний бал відбудеться у Дніпрі 23 грудня. Він благодійний. Танцюватимуть воїни АТО та волонтери. Зараз тривають репетиції. Як вони проходять вирішили показати на світлинах. Все вилилось у невеличку фотовиставку, яка стала частиною фотопроекту «Заради них». Юрій — один з учасників благодійного балу «Мужність та грація». На танцювальному вечорі виступатиме зі своєю партнеркою. З нею і на фото. Потім демонструє світлину, яка далася йому найтяжче. Героями світлин стали сім пар. Фотограф Ігор Співак ділиться — працювати, коли людина танцює, зазвичай непросто. Але в цьому випадку все пройшло на диво вдало та цікаво. Всього танцюватимуть близько двадцяти п’яти пар. Всі вони готуються — ходять на репетиції до хореографів. Ця фотовиставка стала частиною великого проекту «Заради них». Ну, і своєрідним анонсом різдвяного балу. Виставка світлин відкрилась на першому поверсі Дніпропетровської облдержадміністрації. Подивитись її можуть всі охочі. Ну, а різдвяний благодійний бал відбудеться двадцять третього грудня в театрі опери та балету. Вхід буде вільний, але кошти збиратимуться у спеціальну скриньку. Всі гроші підуть на лікування поранених бійців.

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