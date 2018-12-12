



Друге дихання для робочих професій В училищі № 17 відкрили унікальний навчально-практичний центр. В ньому набиратимуться досвіду майбутні фрезерувальники, токарі та верстатники. Заклад виграв державний конкурс та отримав у подарунок нове німецьке виробниче обладнання. Вище професійне училище номер сімнадцять багато років готує технічних спеціалістів, які потім працюють на найрізноманітніших підприємствах та заводах країни. У тому числі — в ракетобудуванні. Максим навчаєтсья на другому курсі за спеціальністю верстатник широкого профілю та водночас практикується на заводі. Нове обладнення хлопцю подобається. Перемога у конкурсі для навчального закладу стала справжнім проривом. Училище отримало одинадцять верстатів німецького виробництва для фрезерувальних та токарських робіт. Керівництво закладу запевняє — таке оновлення значно збільшить якість навчання. Таке оновлення коштувало державі близько двох мільйонів гривень. У міськраді розповіли: те що обрали саме цей навчальний заклад — не випадковість. Адже училище є лідером з підготовки професійних кадрів. Також чиновники наголошують, що проблема недостатньої кількості кадрів з технічною освітою дуже гостра. Тому відкриття навчально-практичного центру у Дніпрі є важливим досягненням. Загалом же в Україні усього дев’ять подібних закладів.

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