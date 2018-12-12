



Відголоски воєнного стану Мер Дніпра Борис Філатов розпорядився відпрацювати дії на випадок надзвичайних ситуацій в усіх освітніх закладах міста. На одному з таких заходів у школі № 147 побувала наша знімальна група. Що мають знати школярі в країні, де п’ятий рік йде війна? В спортивній залі сто сорок сьомої школи розгорнувся справжній військовий шпиталь. Одинадцятикласниці, що пройшли курс цивільного захисту, готові хоч зараз надавати першу медичну допомогу. Після накладання джгута — необхідно записати час, говорить Еліна. В своїх діях впевнена, наче справжня медсестра. Ще одна учениця школи — Аліна — відпрацьовує дії на випадок, якщо хтось поруч втратить свідомість. Спершу, розповідає, необхідно підняти ноги людини вище рівня голови, щоб покращити кровообіг. Потім — прибрати зайвий одяг. Також дівчата вміють надавати домедичну допомогу при переламах кісток. Наприклад, при найрозповсюдженішому — переламі променевої кістки руки. У той самий час, в сусідньому крилі школи учні слухають лекцію щодо дій в разі радіоактивного вибуху. І аж раптом — лунає довгий дзвоник. Це повідомлення про небезпеку. Школярі розпочинають евакуацію. Спочатку учні евакуювалися на шкільне подвір’я. Потім, за легендою, рятувалися від повітряної небезпеки. Тож спустилися в підвальне приміщення, яке наразі переоблаштували в бомбосховище. Тут діти у безпеці, запевняє адміністрація закладу. Ще з початком військових дій на Сході у чотирнадцятому, підвал почали переобладнювати — дещо зміцнили, провели сюди воду та збудували санвузли. Діти проінструктовані — знають, що робити в разі повітряних атак і як дістатися сховища. Також до школи приїхали представники Служби з надзвичайних ситуацій — розповідали як діяти в екстрених умовах. Та навчали дітей базовим речам. Наприклад, як користуватися вогнегасником. Тренуванням адміністрація школи залишилась задоволена. Директорка каже: діяли злагоджено. Це результат тривалої підготовки та регулярних занять з цивільного захисту. З введенням воєнного стану у прилеглих до Дніпропетровщини областях, такі навчання наразі тривають в усіх освітніх закладах міста. Десь вже пройшли, десь обіцяють до кінця грудня. Звісно, знання на випадок надзвичанийх ситуацій, вкрай необхідні дітям. Та головне — щоб ніколи не стали у нагоді.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



