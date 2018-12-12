



Газовий лічильник мають встановити безкоштовно 80% споживачів Дніпра і Дніпровського району вже мають індивідуальні газові лічильники. Їх встановлення є одним з пріоритетних завдань Дніпрогазу — заявив сьогодні представник цього підприємства. Але відбувається це зовсім не за кошти компанії-монополіста. Забезпечення населення приладами обліку фінансує державна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики. Кошти ці вже закладені в газовий тариф. Тож користувачам варто пам’ятати, що додатково сплачувати за встановлення лічильника — не треба.

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