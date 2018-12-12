



Сніг, вітер та ожеледиця. Циклон не збирається полишати Дніпропетровщину Область із ночі почало засипати снігом. Вдень на вулицях було багато заторів, сталося декілька аварій. Як реагують на негоду комунальні служби? Зранку місто — у полоні снігових заметів та ожеледиці. На дорогах — суцільний хаос. Втім комунальники звітують — на боротьбу з негодою вивели понад 8 десятків одиниць спецтехніки. Твердять, працювали усю ніч. Використали більше шестиста тон піщано-соляної суміші. Тож начебто ситуація під контролем. Цього року, кажуть комунальники, на головних магістралях вперше використали новий метод боротьби із заметами. Дороги обробили так званою рапою — розчином води та солі. Та чи справді комунальники впорались із черговою негодою? Деяким водіям сьогодні машини довелось у прямому сенсі — відкопувати. Новий міст, вулиця Глінки, Барикадна, Грушевського, Каруни. По місту — численні затори. Зранку на дорогах одразу декілька аварій. А на ось цей мерседес на вулиці Героїв Крут впало дерево. На щастя, ніхто не постраждав. Труднощі з пересуванням містом і в перехожих, адже тротуари не розчищені. Синоптики розслаблятися не радять. Вже сьогодні вночі та упродовж наступних двох днів оголошено штормове попередження. На Дніпропетровщині пануватиме циклон, очікують сніг із дощем. Завтра за прогнозами ще й тумани по всій області. Рятувальники радять водіям бути максимально уважними та без нагальної необхідності не виїжджати на дороги. Комунальники ж готують свій арсенал. Запасів піщано-соляної суміші, кажуть, вистачить на три тижні вперед. За необхідності готові застосувати понад дві сотні одиниць спецтехніки.

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