11 канал
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Бомбосховища Дніпра - на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози? Бомбосховища Дніпра — на що вони перетворились та чи здатні захистити дніпрян у випадку реальної загрози?

13 декабря 2018 18:44

Минулого тижня в одному з бомбосховищ, просто на території школи, під колесами автівки провалився дах. Приміщення, де мали б переховуватися діти у випадку хімічної атаки чи бойових дій, виявилося небезпечним навіть у мирний час. А якщо врахувати, що у частині областей зараз діє воєнний стан,
18:41Дніпро готується до новорічних гулянь
18:384 новенькі автобуси передали, щоб підвозити дітей на навчання
18:36Днями в Дніпрі від наркотиків помер 16-річний хлопець
18:33Продовження гучної справи з ДТП, де загинув відомий політолог
18:30Озелененню міста — так!
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У скільки обійдеться новорічне меню?

12 декабря 2018 18:03

Новий рік на порозі. Українці дістають свої заощадження, складають списки святкових закупівель та прямують до магазинів. Там вже розпочався справжній бум. Люди активно купують вбрання, подарунки та декор. Та ось левову частку бюджету зїдає саме святковий стіл.  Ми вирішили дізнатись — скільки цьогоріч коштуватиме новорічне меню. Що буде з цінами та чи не чекають на покупців порожні полиці напередодні 31 грудня — дивіться далі. На новорічний стіл 2019, за підрахунками Інституту аграрної економіки, родина з 4-х осіб витратить у 1535 гривень. До експертного меню увійшли святкові страви, традиційні для українців. Отже, рахуємо. 3 кілограми салату олів’є, виготовленого за традиційною рецептурою, коштуватимуть 130 гривень. У меншу суму вийде оселедець під шубою -119 гривень. Влетять у копійку м’ясні продукти. Вони обійдуться у 334 гривні. Філе оселедця, твердий сир, вершкове масло — також у списку. А ще — овочі, фрукти, хліб, цукерки, алкоголь та напої. Ціни напередодні свят повзуть угору, кажуть експерти. Підготовка до новорічних свят йде на повну. У великих торговельних мережах повно відвідувачів. Алкоголь, солодощі, фрукти, ковбаси та сири — зараз на піку популярності у покупців. А ось Пані Діана поки лише прицінюється до святкового розмаїття. Список новорічних закупівель ще і не складала. А дехто вже не тільки список склав, а й починає потроху закуповувати продукти. Аби зекономити на новорічному столі. У великих торговельних мережах заспокоюють. Напередодні новорічних свят гаманці покупців не спустошуватимуть. Купівельний бум, підтверджують і в іншому супермаркеті, вже дійсно розпочався. У торговельному залі людно навіть зранку. Триватиме такий ажіотаж до самого 31 грудня. Магазини напередодні новорічних свят обіцяють знижки, акції та вигідні пропозиції. Це дійсно гарний спосіб зекономити, кажуть фахівці. Та разом з тим треба бути особливо пильними. Адже не всі крамниці — чесні перед своїми покупцями. Що буде з цінами після Нового року — невідомо. Фахівці робити прогнози не беруться.

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