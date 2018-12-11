



Свою фабрику у Дніпрі відкрив Святий Миколай Там працюють його помічники, які готують приємні сюрпризи для малечі нашого міста. До речі, наймолодшому «миколайчику» усього 3 роки і він зі своїм невгамовним ентузіазмом надихає дорослих. Головна мета, аби на свято діти отримали гарний настрій. Секрети фабрики святого Миколая дізнавалась наша знімальна група. Останній інструктаж від Святого Миколая…і до роботи. Близько п’ятнадцяти волонтерів-«миколайчиків» вже готові пакувати подарунки. Але спочатку отримують необхідне маркування. Ці подарунки збирають для дітей із малозабезпечених сімей, для малечі з особливими потребами або дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Кожен пакунок містить три складові — іграшку, канцелярське приладдя та солодощі. Дев’ятирічна Марічка працює на фабриці Святого Миколая вже другий рік. Зараз саме готує сюрприз для дівчинки Аліни і вже точно знає, що саме покласти до пакуночка. Помічником Святого Миколая може стати будь-хто, немає жодних вікових обмежень. Допомога потрібна навіть від найменших. Двомісячний Іоан також в процесі. Він ще не розуміє, що саме відбувається, але вже є частиною цієї доброї місії. Отже, робота на фабриці кипить. А колекція дарунків поповнюється. Ірина прийшла з великим пакунком м’яких іграшок. Передали знайомі. Тетяна стоїть на контролі. Як на справжній фабриці, вона відповідає за якість. Долучитись до роботи на фабриці Святого Миколая вирішив й ми. Отримали заявку. Ніякої інформації, щодо вподобань Марини немає. Збираємо подарунок на свій розсуд, як і всі інші волонтери. Головне — аби дитина зраділа. Всі волонтери приходять допомагати Святому Миклолаю у вільний від навчання та роботи час. Фабриці не вистачає рук. Тож чекає на волонтерів. Адже, коли подарунки будуть готові, їх ще треба розвести до малечі. Перша партія святкових пакунків вже готова. Зібрали і ми свій. Тепер подарунок від святого Миколая і 11 каналу чекатиме на свого адресата. Цього року окрім нашої Марини, подарунки отримають ще дві тисячі дітей віком до дванадцяти років.

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