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Масштабна аварія водогону Масштабна аварія водогону

11 декабря 2018 18:04

Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли.

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Сімейні лікарі Дніпра опановують військову медицину

11 декабря 2018 18:11

Як вчасно зупинити кровотечу, стабілізувати стан пораненого та вивезти його з поля бою — сьогодні навчали сімейних лікарів Дніпра. Досвідом ділилися парамедики-ветерани бойових дій.  Вони не тільки нагадали своїм колегам правила першої допомоги, а й навчили працювати з новітнім обладнанням, яке самі використовують на передовій.

Авдіївка, Зайцево, Майорськ. За плечима Юлії 7 бойових ротацій в зону АТО. Парамедиком-волонтером вона працює з 15-го року. Сьогодні свій досвід передає колегам на мирній землі. Працівників міських лікарень вчать діяти в бойових умовах. Для цього інстрУктори підготували сучасне приладдя, яким зараз рятують життя бійцям на сході. Перше завдання — зупинити кровотечу. Замість звичних джгутів — ось такі турнікети. Інструктори уважно стежать за процесом і дають рекомендації. Щодня понад 100 дніпровських медиків проходять вишкіл від інструкторів з бойовим досвідом. Волонтери — тепер працівники новоствореного КП «Госпітальєри Дніпра». Його співзасновниця — відома волонтерка, доброволець-медик Яна Зінкевич. «Госпітальєри Дніпра» мали запрацювати у січні 19-го. Та, зважаючи на введення воєнного стану, почали свою просвітницьку діяльність раніше. У випадку активних бойових дій, кажуть волонтери, лікарі можуть виявитися не готовими. До кінця року ознайомити з новітнім медичним обладнанням планують майже півтори тисячі лікарів Дніпра. Потім до цього навчання стануть викладачі шкіл, персонал дитсадків і усі, кому такі знання будуть корисні.

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