



Пожежа не зашкодила Провідна хірургічна клініка «Гарвіс» працює у звичному режимі. Нагадаємо, у понеділок на першому поверсі будівлі, де розташований медичний заклад, сталося загоряння електричного кабелю. Пожежу затушили за лічені хвилини. Персонал та відвідувачів евакуювали усього на півгодини. Інцидент ніяк не вплинув на роботу закладу, переконалася у цьому і наша знімальна група. Це відео було знято у понеділок. На першому поверсі буділі, де розташована хірургічної клініки «Гарвіс», зранку сталося загоряння електричного кабелю. Пожежні, поліція та швидка приїхали за сім хвилин, але цього часу виявилося достатньо щоб локалізувати пожежу, розповідають фахівці клініки. Усього дві години знадобилося, щоб нормалізувати роботу медзакладу. Утім, гучні заголовки у пресі та чутки у соцмережах наробили галасу. Паніка виявилася безпідставною. Біля реєстратури, як завжди багато людей. Серед пацієнтів і Леонід Дмитрович, каже, саме цей медзаклад відвідує вже сім років. Робив тут операцію, тепер приходить на консультації. Сьогодні, як і раніше, завітав до лікаря і не помітив ніяких прогалин у роботі. А от у Бориса Емануїловича сьогодні аж семеро пацієнтів. Усі записувалися заздалегідь. Плітки та чутки про пожежу не налякали жодного. Усі відвідали лікаря.

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