11 канал
12 декабря 2018 | 08:57

Масштабна аварія водогону Масштабна аварія водогону

11 декабря 2018 18:04

Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли.

18:14Свою фабрику у Дніпрі відкрив Святий Миколай
18:11Сімейні лікарі Дніпра опановують військову медицину
18:06Епідпоріг не перевищений
17:54Зупини війну — допомагай армії
18:29Силуетист — це хто?
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Пожежа не зашкодила

11 декабря 2018 18:08

Провідна хірургічна клініка «Гарвіс» працює у звичному режимі.  Нагадаємо, у понеділок на першому поверсі будівлі, де розташований медичний заклад, сталося загоряння електричного кабелю. Пожежу затушили за лічені хвилини. Персонал та відвідувачів евакуювали усього на півгодини. Інцидент ніяк не вплинув на роботу закладу, переконалася у цьому і наша знімальна група.

Це відео було знято у понеділок. На першому поверсі буділі, де розташована хірургічної клініки «Гарвіс», зранку сталося загоряння електричного кабелю. Пожежні, поліція та швидка приїхали за сім хвилин, але цього часу виявилося достатньо щоб локалізувати пожежу, розповідають фахівці клініки. Усього дві години знадобилося, щоб нормалізувати роботу медзакладу. Утім, гучні заголовки у пресі та чутки у соцмережах наробили галасу. Паніка виявилася безпідставною. Біля реєстратури, як завжди багато людей. Серед пацієнтів і Леонід Дмитрович, каже, саме цей медзаклад відвідує вже сім років. Робив тут операцію, тепер приходить на консультації. Сьогодні, як і раніше, завітав до лікаря і не помітив ніяких прогалин у роботі. А от у Бориса Емануїловича сьогодні аж семеро пацієнтів. Усі записувалися заздалегідь. Плітки та чутки про пожежу не налякали жодного. Усі відвідали лікаря.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.53
 RUB   0.42
 USD   27.71
08:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
09:00Дача
09:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+