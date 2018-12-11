11 канал
12 декабря 2018 | 08:57

Масштабна аварія водогону Масштабна аварія водогону

11 декабря 2018 18:04

Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли.

18:14Свою фабрику у Дніпрі відкрив Святий Миколай
18:11Сімейні лікарі Дніпра опановують військову медицину
18:08Пожежа не зашкодила
17:54Зупини війну — допомагай армії
18:29Силуетист — це хто?
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Епідпоріг не перевищений

11 декабря 2018 18:06

Медики продовжують контролювати ситуацію з грипом та ГРВІ. На Дніпропетровщині вона краща, ніж в сусідніх областях.  Кількість хворих зростає, але повільно. Фахівці прогнозують першу хвилю грипу на початку січня, коли школярі повернуться з канікул. Так само було і минулого року. Єдиним винятком може стати Кривий Ріг. У цьому місті ситуація вже наближається до епідеміологічної межі.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.53
 RUB   0.42
 USD   27.71
08:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
09:00Дача
09:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+