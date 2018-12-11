Епідпоріг не перевищений

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12 декабря 2018 | 08:57
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Масштабна аварія водогону11 декабря 2018 18:04
Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли.
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