11 канал
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Зупини війну - допомагай армії Зупини війну — допомагай армії

11 декабря 2018 17:54

Напередодні нового року, волонтерська організація «Повернись живим» випустила незвичний військовий словник-календар. Всі гроші з продажів підуть на закупівлю обладнання, якого
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Масштабна аварія водогону

11 декабря 2018 18:04

Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли. Для цього вони мають провести цілий комплекс робіт. Проблем додає, що труби прокладені на чималій глибині. Наші журналісти дізнавались — що спричинило аварію та коли ж вода повернеться у квартири мешканців Перемоги. Аварія сталася неподалік першої Перемоги. На місце відразу прибули робітники водоканалу, оглянули порив, але терміново лагодити мережі не стали. Тим часом у мешканців найближчих будинків вже почала зникати вода. І люди побігли за запасами до магазинів. Однак, більшість людей, яких ми зустріли, про аварію не знали. Тож поспішили додому аби встигнути набирати воду. У водоканалі ж пояснюють — скоріш за все труби не витримали перепаду температур. Адже нещодавно був мороз, а зараз потеплішало. Однак, сьогодні їх лагодити не збираються. Комунальники зробили тимчасовий ремонт, який дозволить подавати воду на житломасив невеликим тиском. А вже за два дні водопостачання повністю перекриють для капітальних робіт. Про точну дату ремонтних робіт комунальники пообіцяли повідомити заздалегідь. Відключати воду збираються на один день.

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