



Зупини війну — допомагай армії Напередодні нового року, волонтерська організація «Повернись живим» випустила незвичний військовий словник-календар. Всі гроші з продажів підуть на закупівлю обладнання, якого все ще не вистачає українським підрозділам на Сході. Календар на дві тисячі дев’ятнадцятий роздивлялися наші кореспонденти. Перший благодійний календар волонтери фонду «Повернись живим» випустили напередодні дві тисячі п’ятнадцятого. Й змогли зібрати чималу суму на потреби української армії. Відтоді це стало традицією. Цьогоріч календар не містить фото бійців чи ветеранів, як раніше. Його зробили в форматі словника. Бо війна, безумовно, чи то збагатила, чи то скалічила нашу мову. Карандаш, покемон, мишка, Дашка — всі ці слова щодня вживають військовослужбовці. Вони й зображені на сторінках календаря. І це дійсно справжній словник — з наголосами, тлумаченням та етимологією. Оцінили календар вже й військовослужбовці. Кажуть: дійсно щодня вживають всі ці слова. Володимир тут не просто так — прийшов отримати тепловізор, придбаний за гроші з продажу календарів. Це перше обладнання, що цього року змогли купити завдяки проекту. Цілу партію — сто сорок штук — придбав Юрій Голик — радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Власним коштом, як волонтер. Планує роздавати календарі всім бажаючим. У першу чергу — освітнім закладам. Придбати унікальний календар на наступний рік та одночасно з цим стати благодійником може будь-хто охочий. Зробити замовлення можна на сайті або сторінці у фейсбук фонду «Повернись живим». Вартість складає п’ятсот гривень. Всі гроші підуть на потреби української армії.

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