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Силуетист — це хто?

10 декабря 2018 18:29

Ймовірно, хтось пам’ятає художників — віртуозів, які за кілька хвилин вирізали ножицями з чорного паперу профіль людини й дарували їй цей чарівний портрет. Напівзабутий жанр образотворчого мистецтва досі приваблює романтиків. Це повністю підтвердила нещодавня зустріч із художницею — силуетистом з міста Одеса.

Саме обриси людини, її тінь наштовхнули героя «Дванадцяти стільців» зробити свій шедевр. Щоправда, не всі зрозуміли кінцевий варіант. Художникам просто не вистачило професійної підготовки — жартуємо ми з нашими гостями з Одеси Катериною та Олександром. Вони розповідають про історію мистецтва силуетиста. Воно виникло у Китаї, де дуже популярним був тіньовий театр. Створення профільних портретів один з його напрямків. У часи Катерини другої було модно дарувати один одному чудову картинку з зображенням контуру профілю. Потім мистецтво швидкого портрета стало більш демократичним і вже в минулому столітті його демонстрували у багатьох курортних містах. Катерина й Олександр зустрілися також в Одесі, десь між Аркадією і Пасажем, на набережній. Щоб зробити гарний портрет-силует потрібні олівець, папір, дуже гострі ножиці й саме такий — гострий — погляд митця. Катерина професійна художниця і вирізанням профільних портретів займається всього декілька років. Нерухомо сидіти треба недовго. Нарис створюється за декілька хвилин. Залишається ювелірна робота ножицями. Мистецтво, яке було дуже популярним у минулому столітті, можливо, відновиться в цьому. Принаймні, зараз силуетистів в Україні одиниці. А в Дніпрі — зовсім немає.

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