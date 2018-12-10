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Масштабна аварія водогону Масштабна аварія водогону

11 декабря 2018 18:04

Всі шість житломасивів на Перемозі сьогодні зранку залишилися без води. Терміново усунути порив комунальники не змогли.

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Боротися за кожного полоненого

10 декабря 2018 18:24

У Дніпрі замайоріли стяги Військово-морських сил України. Місто та область долучилися до всеукраїнського флешмобу.  Його мета — привернути увагу світової громадськості до зухвалого нападу Російської Федерації на наші кораблі у Керчинській протоці. А ще хоча б морально допомогти хлопцям, які потрапили у полон.  Аби підтримати полонених російськими агресорами моряків під стінами облдержадміністрації зібралося півсотні дніпрян. І це попри досить сильний дощ. На думку самих військових, такі акції в першу чергу мають привернути увагу світової громадськості. Й, звісно, додати надії родичам полонених, які очікують повернення своїх чоловіків, братів та синів додому. У обладміністраціїї ж впевненні — чим більше міст візьме участь у флешмобі, тим швидше світова громадськість відреагує на зухвалі дії російського режиму. Сьогодні зранку стяг Військово-морських сил України замайорів й над будівлею міськради. До флешмобу долучилися волонтери, ветерани АТО та вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. На флагштоці біля міськради прапор розміром два на півтора метра пробуде до кінця тижня. Окрім Дніпра та Одеси до акції підтримки полонених моряків вже долучились мешканці Запоріжжя.

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