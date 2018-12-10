



Відстояти дитячу поліклініку Місцеві жителі проти закриття дитячої стоматології, що на проспекті Героїв, 23. Вони дізнались: найближчим часом медзаклад звідси планують взагалі прибрати. Міські урядники вирішили об’єднати дорослу та дитячу стоматологію й розташувати її в одній з міських поліклінік. Дитяча стоматологія, що на проспекті Героїв займає ось цю будівлю вже майже 45 років. Щодня тут приймають з півсотні дітей з двох районів міста. та кілька тижнів тому батьки дізнались, на старому місці поліклініки більше не буде. Дитяча стоматологія найближчим часом переїжджає до іншої будівлі. І там об’єднується з дорослою. Місцевих — це неабияк обурює. Вони категорично проти таких змін. Чи не найбільше лякає батьків саме сусідство з дорослими пацієнтами стоматолога. Кажуть: бояться інфекцій. Керівники дорослої стоматології, що прийшли аби заспокоїти людей, пояснюють — таке об’єднання вимушений крок. Окремий вхід для відвідувачів стоматології, та власний дитячий кабінет на два крісла — у новій поліклініці, обіцяють, умови стануть лише кращими. Та обурені люди словам чиновників віри не ймуть. Збираютьпідписи, аби дитячу стоматологію залишили на старому місці.

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