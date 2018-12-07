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Масові заворушення у самому центрі Дніпра Масові заворушення у самому центрі Дніпра

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Переможці конкурсу медійників пам’яті відомого журналіста отримали нагороди

07 декабря 2018 18:50

Наш колега пішов з життя минулого року і залишився для багатьох зразком професії. Конкурс проходив під егідою міськради Національної спілки журналістів. Обрано вісім кращих матеріалів, автори яких сьогодні отримали премії. Борис Брагинський як раз був із тих, хто узяв усе найкраще з минулого, й наповнив професію сучасністю, кажуть колеги. Він працював кореспондентом газети «Наше місто», головним редактором дніпровського випуску «Комсомольської правди» та міського видання «Газета по-дніпровски». Був одним з авторів передачі «Губернські хроніки». В останні два роки життя очолював Міську студію телебачення. Завжди шукав нові медійні форми, багато працював зі словом. Йому було 58 років, коли через інсульт він пішов з життя. Після смерті Брагинського, в жовтні 2017-го міський голова Дніпра Борис Філатов ініціював Всеукраїнський конкурс на честь свого колишнього колеги і відомого журналіста. Був створений фонд з коштів меценатів. Завдяки підтримці Національної спілки журналістів, інформацію про конкурс розповсюдили. Надійшло аж шістдесят чотири матеріали. Журі обрало вісім кращих. Разом із дипломом кожен переможець отримав грошову премію. Серед нагороджених — журналісти з Сум, Дніпра, Києва та Покровська. Олена спецкор Покровської газети, автор розслідування під назвою «Почем опіум для народу : Віртуальний магазин реальних проблем». Каже що конкурс важливий тому, що привертає увагу до гострих соціальних питань, таких як, приміром, підліткова наркоманія. Загалом, на перший конкурс Брагинського найбільше надійшло саме розслідувань. Цікава тема, як і раніше — головний критерій журналістської роботи. І те, що результат іноді помічають й відзначають, впливає на імідж професії. Принаймні має впливати, сподіваються організатори та учасники Всеукраїнського конкурсу пам’яті Бориса Брагинського.

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