11 канал
7 декабря 2018 | 20:25

Масові заворушення у самому центрі Дніпра Масові заворушення у самому центрі Дніпра

07 декабря 2018 18:14

Димові шашки, штовханина, цілий загін агресивних тітушок та налякані випадкові очевидці! Будівлю на Старокозацькій поблизу обладміністрації оточила купа невідомих людей.
18:50Переможці конкурсу медійників пам’яті відомого журналіста отримали нагороди
18:10Процедура електрофорезу закінчилась для дитини глибокими опіками
18:09Потрійна ДТП зранку на Південному мосту
18:06Нова пісня про ФК «Дніпро» набирає популярності
18:13Віват, Петриківка!
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Дніпропетровщина з бюджетом-2019

07 декабря 2018 18:27

Його відмінність — у збільшенні фінансування програм розвитку. Тобто, окрім забезпечення вже існуючої інфраструктури, в області продовжать будувати нове. На це виділено більш як три мільярди гривень. Загалом бюджет області на наступний рік становить трохи більше 18-ти мільярдів гривень. З них третина — то власні надходження. Усе інше — трансферти від держави, яка фінансує бюджетників, заклади охорони здоров’я та освіти, соціальні виплати. Також з загальноукраїнського бюджету сплатять за проект нового аеропорту, дніпровське метро й будівництво траси на Київ. На розвиток регіону в обласному бюджеті передбачили рекордну суму — майже 3 млрд грн. Ця сума означає будівництво та реконструкцію двохсот соціальних об’єктів. У тому числі близько шестисот мільйонів витратять на дороги. Бюджет відпрацьований кожною депутатською комісією й підтриманий усіма фракціями. Вперше з обласного бюджету надаватимуть щомісячну матеріальну допомогу захисникам української держави — добровольцям, статус яких визнала обласна рада. Запровадили й програму стипендій для обдарованої спортивної молоді. Також регіон вносить свою частку в поліпшення інфраструктури обласного центру — виділяє 100 мільйонів гривень на капітальну реконструкцію парку Шевченка.

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