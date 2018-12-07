



Дніпропетровщина з бюджетом-2019 Його відмінність — у збільшенні фінансування програм розвитку. Тобто, окрім забезпечення вже існуючої інфраструктури, в області продовжать будувати нове. На це виділено більш як три мільярди гривень. Загалом бюджет області на наступний рік становить трохи більше 18-ти мільярдів гривень. З них третина — то власні надходження. Усе інше — трансферти від держави, яка фінансує бюджетників, заклади охорони здоров’я та освіти, соціальні виплати. Також з загальноукраїнського бюджету сплатять за проект нового аеропорту, дніпровське метро й будівництво траси на Київ. На розвиток регіону в обласному бюджеті передбачили рекордну суму — майже 3 млрд грн. Ця сума означає будівництво та реконструкцію двохсот соціальних об’єктів. У тому числі близько шестисот мільйонів витратять на дороги. Бюджет відпрацьований кожною депутатською комісією й підтриманий усіма фракціями. Вперше з обласного бюджету надаватимуть щомісячну матеріальну допомогу захисникам української держави — добровольцям, статус яких визнала обласна рада. Запровадили й програму стипендій для обдарованої спортивної молоді. Також регіон вносить свою частку в поліпшення інфраструктури обласного центру — виділяє 100 мільйонів гривень на капітальну реконструкцію парку Шевченка.

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